AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي يرحل عن برشلونة

الأحد 24/مايو/2020 - 07:34 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
اعترف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بتفكيره في الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني.


وانضم ميسي، إلى الفئات السنية لنادي برشلونة، وهو في الـ13 من عمره، حتى نجح في حجز مكانه بالفريق الأول، منذ عام 2004، ليتحول إلى أسطورة حية في عالم الساحرة المستديرة.


وأكد ميسي في تصريحات لـ"راديو كتالونيا"، أنه فكر في الرحيل عن برشلونة، عام 2016، ودخل في مفاوضات مع أكثر من ناد.
 

وأشار الأسطورة الأرجنتينية، إلى أن تفكيره بالرحيل عن برشلونة، كان بسبب المعاملة السيئة التي تلقاها من السلطات الإسبانية، باتهامه بـ"التهرب الضريبي".


وأضاف: "التفكير كان في الأساس، الرحيل عن إسبانيا كبلد، وليس برشلونة كناد".


وشدد ليونيل ميسي، على أنه في النهاية لم يستطع أن ينفذ هذا التفكير، ويحوله إلى أمر واقع، بسبب حبه الشديد لنادي برشلونة، وارتباط عائلته بالمدينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي ليس المفضل لدى جماهير برشلونة

أحمد فتحي يبقى أم يرحل عن الأهلي؟.. مانويل جوزيه يجيب

بيكهام : ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو.. و البرغوث سبب اعتزالي كرة القدم

للمرة الثانية.. ميسي يتبرع بـ 500 ألف يورو لبلاده لمحاربة كورونا

ترشيحاتنا

لمرضى الكوليسترول.. فوائد لن تصدقها لتناول دقيق جوز الهند

بعد انتهاء أزمة حبسه.. حمدي النقاز وزوجته يهنئان جمهوره بالعيد.. شاهد

ضربوا بتوجيهات الإفتاء عرض الحائط.. أهالي أوسيم يؤدون صلاة العيد في الشارع.. فيديو

بعد إصابتها بـ كورونا.. تعرف على أصدقاء رجاء الجداوي المقربين

بعد 8 سنوات.. إيزيدية اختطفها داعش تعود لموقع احتجازها وتروي مأساتها.. فيديو

تطور جديد .. الزمالك يضع شعار نادي القرن على كارنيهات الأعضاء.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. سارة الشامى تتألق بالكاجوال.. شاهد

دراسة تكشف مدة فعالية المناعة بعد الإصابة بـ فيروس كورونا

بـ جينز مقطع وتوب قصير.. هنا الزاهد بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام