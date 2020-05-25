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محافظات

جنح أمن دولة.. ضبط محل بلاي ستيشن وكافيه مفتوحين في النزهة.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:22 م
ضبط محل بلاي استيشن
ضبط محل بلاي استيشن وكافية مفتوحين بالنزهة
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عبد العزيز جمال
 تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة برئاسة اللواء خالد عقل وبناء على توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال،  من ضبط محل بلاي استيشن بالعقار رقم ٥٤ عمارات صقر قريش وكافية بالعقار ٣عمارات صقر قريش وبداخلهما بعض المواطنين المخالفين لقرارات الحظر.

وتم غلقهما وتشميعهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم رفع جميع الكراسي والترابيزات الخاصة بالكافيه، وتحرير المحاضر أرقام ٨٩٦ و٨٩٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة لإتخاذ اللازم.

كما تم ضبط سايبر بشارع الفيوم بحي دار السلام  وآخر بشارع السلام عرب غنيم بحى حلوان مدارين بالمخالفة لقرارات الحظر وتم غلقهما وتشميعهما وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم .

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برفع درجة الاستعداد بالأحياء خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وشدد المحافظ على المتابعة الميدانية لتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات .

كما شدد على استمرار غلق كافة  الصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم ومحلات السايبر نت والبلايستيشن.

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