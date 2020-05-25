جنح أمن دولة.. ضبط محل بلاي ستيشن وكافيه مفتوحين في النزهة.. شاهد

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى النزهة برئاسة اللواء خالد عقل وبناء على توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، من ضبط محل بلاي استيشن بالعقار رقم ٥٤ عمارات صقر قريش وكافية بالعقار ٣عمارات صقر قريش وبداخلهما بعض المواطنين المخالفين لقرارات الحظر.





وتم غلقهما وتشميعهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين و تم رفع جميع الكراسي والترابيزات الخاصة بالكافيه، وتحرير المحاضر أرقام ٨٩٦ و٨٩٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة لإتخاذ اللازم.





كما تم ضبط سايبر بشارع الفيوم بحي دار السلام وآخر بشارع السلام عرب غنيم بحى حلوان مدارين بالمخالفة لقرارات الحظر وتم غلقهما وتشميعهما وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم .



