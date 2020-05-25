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أخبار البلد

تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين.. الصحة تحدث تطبيق "صحة مصر" لضم بيانات 320 مستشفى جديدا للكشف عن كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة عن تحديث تطبيق صحة مصر لضم خريطة تفاعلية بأسماء وعناوين 320 مستشفى خصصتها وزارة الصحة لاستقبال جميع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا حتى يمكن للمواطن الدخول علي التطبيق وتحديد أقرب مستشفي له وفقا لمكانه.


وأوضحت الوزارة، أن إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة  يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، لافتًا إلى أن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأي شخص في حالة وجود اشتباه في الإصابة بالمرض و كيفية التصرف طبقا للحالة الصحية. 


وأشار إلى رابط التطبيق  https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.com.eserve.sehatmisr
والذي يمكن أن يقوم أي شخص  بالإبلاغ من خلاله عن حالته أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيتم تسجيلها وسيتم توجيهه للإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه.


وأضاف أن التطبيق يحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكافة الاستفسارات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية.

ولفت إلى أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات وذلك لأخذ الاحتياطات الوقائية وتجنب الإصابة، موضحًا أن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية في هاتفه المحمول.


وتابع أن التطبيق يشمل أيضًا مقالات متنوعة وشاملة عن أساليب الوقاية والعادات الخاطئة التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى، بالإضافة إلى نصائح تقوية المناعة وأحدث المعلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.


ولفت إلى أنه يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق "الواتساب" حيث يسمح  البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على "واتساب"، كما  يعرض البرنامج كافة الأرقام والروابط التي تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.


وأضاف أن التطبيق يشمل أيضًا خاصية التنبيهات الصوتية، حيث تحتوي على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين للتذكير بإرشادات الوقاية والحماية من العدوى، ويتم تفعيل هذه الخاصية عن طريق إعدادات البرنامج.
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