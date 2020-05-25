فرنسا تسجل 387 إصابة و90 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين أن عدد المرضى الذين دخلوا المستشفى مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"في انحاء فرنسا مستمر في الانخفاض، حيث انخفض لتسجل 387 إصابة جديدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبحسب "سي إن إن"، بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورنا في المستشفيات إلى 16.798 شخصًا، وبلغ الإجمالي منذ بدء تفشي الفيروس 219.795 شخصا.





وسجلت فرنسا 90 وفاة جديدة بفيروس كورونا.





ولا تزال فرنسا تشهد أيضا انخفاضا في عدد المصابين الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة، مع وجود 1609 مريضًا حاليًا في العناية المركزة، أقل بـ 46 من إجمالي عدد المرضى يوم الأحد.





يأتي هذا الانخفاض بعد يوم واحد من إعلان وزارة الصحة عن ارتفاع في عدد الحالات خلال عطلة نهاية الأسبوع.





وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في فرنسا، يبلغ عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد الآن 28.432.



