بشرى سارة.. بدء التجارب البشرية لـ لقاح نوفافاكس الأمريكي لعلاج كورونا

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، الثلاثاء، بشرى سارة عن بدء تجارب اللقاح الأمريكي المنتظر لعلاج البشر من فيروس كورونا تمهيدًا لإطلاقه رسميا في العام الجاري. بشرى











وأعلنت الشركة الأمريكية المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" بدء التجارب البشرية وذلك على متطوعين فى أستراليا.









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وأعلنت شركة "نوفافاكس" الأمريكية بدء التجارب البشرية على 131 متطوعا في المرحلة الأولى لاختبار سلامة اللقاح ومدى فعاليته.









وهناك حوالى 12 لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" في المراحل الأولى معظمها في الصين وأمريكا وأوروبا.









لكن العديد من الشركات تعمل بطرق مختلفة، وتصنع اللقاحات باستخدام تقنيات متنوعة، ما يزيد من احتمالات نجاح نهج واحد على الأقل.









وأظهر اختبارات اللقاحات المذكورة فاعليتها على الحيوانات.









وقالت شركة "نوفافاكس" إنه الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية في ملبورن وبريسبان سيكون في يوليو المقبل.



