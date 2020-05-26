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أخبار البلد

تطهير وتعقيم الورش والقطارات ومحطات السكك الحديد.. صور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:43 م
تعقيم و تطهير السكك
تعقيم و تطهير السكك الحديد
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قسم الاخبار
استمرت ورش هيئة السكك الحديدية إجراء عمليات تطهير لـ خطوط السكك الحديدية، العربات والجرارات.

وبحسب بيان، اليوم، الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بضرورة استغلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك في تكثيف أعمال صيانة وتجديدات خطوط السكك الحديدية.


وكثفت الورش أعمال صيانة العربات والجرارات بورش الهيئة وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير لكل منشآت الهيئة والورش والعربات والجرارات والمحطات ومواقع العمل.

يذكر أن هيئة السكة الحديد اتخذت كل الإجراءات التأمينية بما يكفل عدم المساس بممتلكات الهيئة.
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