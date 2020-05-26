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حوادث

السيطرة على حريق كبير بجرن تشوين قش أرز بالفيوم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:30 م
قش أرز
قش أرز
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قسم المحافظات
تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل نشب بقطعة أرض فضاء بها مخلفات زراعية"قش أرز" بقرية السعيدية التابعة لمركز سنورس،بجرن تشوين تابع للإصلاح الزراعي، دون ثمة  إصابات او وفيات. 

وقامت الوحدة المحلية بقرية السعيدية ، برئاسة عويس جميل سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز سنورس، بمرافقة الدفاع المدني، بإخماد حريق بمخلفات زراعية  "قش الأرز "  بجرن تشوين تابع للإصلاح الزراعي ،بقرية السعيدية ، بمعدات الوحدة والدفاع المدني ،ولا توجد خسائر في الأرواح.

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وجار تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة لبحث ملابسات الواقعة، وانتقال لجنة من النيابة العامة لمعاينة موقع الحريق للوقوف على أسباب اشتعال النيران.

السيطرة على حريق كبير بجرن تشوين قش أرز بالفيوم
السيطرة على حريق كبير بجرن تشوين قش أرز بالفيوم
السيطرة على حريق كبير بجرن تشوين قش أرز بالفيوم
السيطرة على حريق كبير بجرن تشوين قش أرز بالفيوم
السيطرة على حريق كبير بجرن تشوين قش أرز بالفيوم
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