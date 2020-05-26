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حوادث

العثور علي جثة شاب موثقة ملقاة بمصرف بالشرقية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

يكثف رجال مديرية أمن الشرقية من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن دائرة مركز صان الحجر وتم أستخراج الجثة وإخطار نيابة الحسينية وجاري تحرير محضر بالواقعة .

فيما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،أخطارا يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة صان الحجر، بالعثور على جثة مجهولة الهوية لشاب يبلغ من العمر 25 سنة موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن، دائرة المركز.

 

وعلي الفور تم أستخراجها وتحرير محضر عن الواقعة برقم 2495 لسنة 2020 ، وجاري تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الواقعة .

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