AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مشتبه في إصابتها بكورونا .. تفاصيل محاولة الحصول على جثة متوفاة بالقوة في الشرقية..فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:56 م
الحصول علي جثة متوفية
الحصول علي جثة متوفية بالقوة في الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

حالة من الجدل الواسع انتشرت مؤخرا عقب قيام أقارب إحدى الحالات المتوفية داخل مستشفي حميات فاقوس بمحاولة أخذ الجثمان بالقوة لدفنه دون الحصول على موافقة إدارة المستشفي لخروجها .

 

سيارة ربع نقل وترولي وصافرات إنذار وصريخ   أبرز المشاهد  في الفيديو، الذي تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الأجتماعي بمحافظة الشرقية والذي يصور محاولة مجموعة من الأشخاص الحصول على جثة بالقوة ومحاولة نقلها عبر سيارة ربع نقل مكشوفة .

 

حرص موقع صدي البلد علي رصد الواقعة كاملة، حيث تبين آن الجثة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 73 عاما دخلت مستشفي حميات فاقوس خلال أول أيام عيد الفطر المبارك وكانت تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وأعراض اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

 توفيت الحالة عقب دخولها المستشفي بـ 24  ساعة دون أخذ  مسحة للوقوف ما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد أم لا.

 

وأوضح مصدر بمستشفي حميات فاقوس، أن أهالي المتوفاة عقب علمهم بخبر وفاتها قرروا نقل الجثة بطريقتهم الخاصة دون إنتظار سيارة الأسعاف مبررين فعلتهم بتأخر السيارة وأن أكرام الميت دفنه.

 

وأضاف المصدر، أنه علي الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية وعلي الفور وصلت دورية شرطية قبل آن يتمكن الأهالي من نقل الجثة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعامل مع الموقف.

 

وتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى حميات فاقوس، لمحاولة  أهالي إحدى المتوفيات بأخذ الجثمان  دون الحصول على إذن المستشفى أو علم الإدارة،عقب وفاتها نتيجة الاشتباه بإصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد.

 

وتبين أنه تم إحضار المتوفاة إلى المستشفى عقب شكواها من أعراض مشابهة للإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، وتم أخذ مسحة منها ولكنها توفيت في الثانية عشر ظهر اليوم الاثنين، داخل المستشفى، وجرى تغسيلها وتكفينها بمعرفة قطاع الطب الوقائي في المستشفى، إلا أن سيارة الإسعاف التي كان من المفترض أن تنقلها إلى مقابر أسرتها تأخرت، فما كان من أهل المتوفاة إلا أن تعجلوا إجراءات الدفن وأخذوا الجثة وتم نقلها داخل سيارة نصف نقل.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة الجثة إلى المستشفى انتظارًا لبيان نتيجة "المسحة" ومعرفة مدى إصابتها بالفيروس من عدمه.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حميات بورسعيد تكشف مفاجأة حول جثة المتوفين بـ كورونا

صحة بني سويف ترد على نائب بالبرلمان: «غير مختصين بدفن موتى الفيروس»

ثالث شهداء الجيش الأبيض.. طبيبة الدقهلية توفيت بكورونا وجثمانها ظل حائرا 3 ساعات بدون دفن

كورونا يكشف الوجوه القبيحة.. القصة الكاملة لـ طبيبة شبرا البهو.. الداخلية تضبط 23 شخصا منعوا دفن الجثمان.. النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل.. والأهالي يتجردون من الأخلاق ويشعلون النيران

أطباء الدقهلية: الصورة المتداولة لطبيبة شبرا البهو المتوفاة غير صحيحة

ماتوا عشان نعيش.. قصص مبكية لضحايا كورونا من الجيش الأبيض

ترشيحاتنا

مشتبه في إصابتها بكورونا .. تفاصيل محاولة الحصول على جثة متوفاة بالقوة في الشرقية..فيديو

استهنت به.. فيروس كورونا يصيب الطبيب الملقب بـ"صائد الفيروسات"

بـ الأبيض الكاجول .. هنا الزاهد بإطلالة مختلفة رفقة كريم فهمى.. شاهد

مكشوفة الساقين .. فنانة شهيرة متهمة بإهانة زوجها .. شاهد

إقبال على السياحة الداخلية فى العيد.. ٢٣ فندقا كامل العدد بالبحر الأحمر

ارتداء الكمامة ومنع المصافحة .. قرار عاجل من الأزهر للحد من انتشار كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر .. الأثار الجانبية لدواء هيدروكسي كلوروكوين

الشمس تتعامد غدا على الكعبة.. تعرف على فوائد الظاهرة وكم مرة تكررت في التاريخ

بعد معركة استمرت 6 أسابيع.. لقطات توضح تأثير فيروس كورونا على مريض أربعيني