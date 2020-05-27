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فن

تصدر تريند جوجل.. هل دفع محمد رمضان 1500 جنيه لتلقي التهنئة من نجم La case de papel ؟

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
صعد الفنان محمد رمضان إلى تريند جوجل اليوم بعد تلفيه تهنئة  من بطل المسلسل الشهير La case de papel.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع انستجرام مقطعا مصورا يظهر خلال الفنان الإسباني الذي جسد دور Arturo Román في المسلسل الشهيرLa case de papel  وهو يقدم له التهاني.


وجاء في رسالته: "محمد رمضان أدري أنك تعرفني.. وأدري كذلك أنك تكرهني من La case de papel.. لكن أعلم أنك ممثل شامل من الطراز الأول وأفضل ممثل في العالم العربي لذلك أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما يوما وأن أعمل معك مستقبلا".


ليرد عليه رمضان كاتبا: "شكرا لك أخي"

وأيضا:

واكتشف "صدى البلد" أن محمد رمضان دفع مقابل الفيديو من موقع معايدات شهير وهو starzly.io

وتكلف فيديو محمد رمضان حوالي 1500 جنيه، ويمكن خوض التجربة مع أبطال المسلسل الاسباني الشهير من خلال الموقع: 

محمد رمضان شارك موسم رمضان الفائت 2020 بمسلسل البرنس، وتدور أحداثه حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل البرنس يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.


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