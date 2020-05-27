تصدر تريند جوجل.. هل دفع محمد رمضان 1500 جنيه لتلقي التهنئة من نجم La case de papel ؟

صعد الفنان محمد رمضان إلى تريند جوجل اليوم بعد تلفيه تهنئة من بطل المسلسل الشهير La case de papel.



ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع انستجرام مقطعا مصورا يظهر خلال الفنان الإسباني الذي جسد دور Arturo Román في المسلسل الشهير La case de papel وهو يقدم له التهاني.







وجاء في رسالته: "محمد رمضان أدري أنك تعرفني.. وأدري كذلك أنك تكرهني من La case de papel.. لكن أعلم أنك ممثل شامل من الطراز الأول وأفضل ممثل في العالم العربي لذلك أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى أن أقابلك يوما يوما وأن أعمل معك مستقبلا".





ليرد عليه رمضان كاتبا: "شكرا لك أخي"