أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. محمد رمضان يتورط في تهنئة بعيد ميلاده

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.





قالت الممثلة هديل حسن إنها خضعت للتحاليل لتتأكد من سلامة صحتها بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا، التى شاركتها بطولة "لعبة النسيان".





صعد الفنان محمد رمضان إلى تريند جوجل اليوم بعد تلفيه تهنئة من بطل المسلسل الشهير La case de papel.





توجه الفنان أحمد زاهر بالدعاء للكابتن محمود سعد لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، والمدير الفني لاتحاد الكرة الحالي.









نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.





نشر الفنان رامى جمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



