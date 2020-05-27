أتمنى العمل معك.. أرتورو رومان يوجه رسالة لـ محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.





ظهر فى الفيديو الفنان ارتورو رومان من مسلسل "لا كاسا دي بابل" وهو يوجه لمحمد رمضان رسالة.





قال له: " اهلًا يا محمد رمضان ديه رسالة مني ليك أنا ارتورو رومان من مسلسل لا كاسا دي بابل : انا عارف انك عارفني وبتكرهني من دوري في المسلسل ولكني أعرف أنك فنان شامل ومتكامل للغاية وهذا بسبب جميع اعمالك".

وتابع قائلا: "أنت أفضل ممثل في الوطن العربي أنا أعلم انه عيد ميلادك اتمني لك عيد ميلاد سعيد واتمني ان اقابلك في يوم من الأيام وان نعمل سويًا في عمل ما."





وكان محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا بمسلسل البرنس الذي عرض ضمن سباق المارثون الرمضاني وتصدر تريند في جميع الدول العربية.





مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.