AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أتمنى العمل معك.. أرتورو رومان يوجه رسالة لـ محمد رمضان

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:16 م
رنا اشرف
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

ظهر فى الفيديو الفنان ارتورو رومان من مسلسل "لا كاسا دي بابل" وهو يوجه لمحمد رمضان رسالة.

قال له: " اهلًا يا محمد رمضان ديه رسالة مني ليك أنا ارتورو رومان من مسلسل لا كاسا دي بابل : انا عارف انك عارفني وبتكرهني من دوري في المسلسل ولكني أعرف أنك فنان شامل ومتكامل للغاية وهذا بسبب جميع اعمالك".
وتابع قائلا: "أنت أفضل ممثل في الوطن العربي أنا أعلم انه عيد ميلادك اتمني لك عيد ميلاد سعيد واتمني ان اقابلك في يوم من الأيام وان نعمل سويًا في عمل ما."

وكان محمد رمضان حقق نجاحا كبيرا بمسلسل البرنس الذي عرض ضمن سباق المارثون الرمضاني وتصدر تريند في جميع الدول العربية.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان ينشر صورة لبوستره و خالد فضة يتلقى ردودا غاضبة.. متابعون: البوستر ده وحش أوي

حسن شاكوش يوجه رسالة لـ جمهوره: وحشتوني

محمد سامي ينشر صورة مع بطلة مسلسل البرنس

اكتشف محمد رمضان من 16 سنة.. المخرج حسام الدين صلاح يوجه رسالة مؤثرة لـ البرنس

بسبب البرنس: محمد رمضان يوجه رسالة لمتابعيه| والجمهور: حان وقت الانتقام

محمد علاء في حوار لـ صدى البلد: نجاح البرنس "عدى المانش".. أتمنى العمل مع محمد سامي 10 سنين قدام.. ورسالة المسلسل "متتجوزش كتير لأنك مش هتعرف تعدل"

ترشيحاتنا

وفاة مهندسة لقاء نتنياهو - البرهان بـ كورونا.. من هي السودانية نجوى قدح الدم؟

عاتبته جدته أمام زملائه.. طفل يشنق نفسه بإحدى قرى الدقهلية

خبير يوضحها.. أسباب نفسية تدفع مصابين بفيروس كورونا للهروب من المستشفى

خوفا على المشيعين.. صحة الغربية تشعل النيران في نعش سيدة متوفاة بـ كورونا

بعد رفع الزمالك لافتة نادي القرن الحقيقي.. تفاصيل تتويج الأهلي باللقب

أول رد فعل من اتحاد الكرة بعد تأكد إصابة المدير الفني بكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر امتناع البريطانيين عن البيض الأبيض طوال 40 عامًا

على البحر.. كارولين عزمى بإطلالة لافتة عبر إنستجرام

تعرف على سعر ومواصفات جيلي كولراي بعد غزوها للسوق السعودى.. صور