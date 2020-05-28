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أخبار العالم

حرب ترامب على تويتر تشتعل.. قرار مرتقب من الرئيس الأمريكي بشأن السوشيال ميديا

الخميس 28/مايو/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض، في بيان عاجل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع قريبًا قرارًا تنفيذيًا بشأن الشركات التي تملك وسائل التواصل الاجتماعي.


وفي وقت سابق، هدد ترامب بإغلاق مواقع السوشيال ميديا بعد خلافه مع موقع "تويتر"، متوعدًا إياه بخطوات "كبيرة ومهمة"، بعد أن اتهمه بالتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وقال "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "الجمهوريون يشعرون بأن منصات التواصل الاجتماعي تسكت تمامًا الأصوات المحافظة، قائلا: "سننظمها بشكل قوي أو نغلقها.. رأينا ما حاولوا فعله في 2016 وفشلوا.. لن نسمح بنسخة متطورة من هذا الأمر أن تحدث مجددًا".


وتابع "كما أننا لن نسمح بأن يترسخ التصويت عبر البريد بشكل واسع في بلادنا، ذلك سيعرضنا للغش وللتزوير ولسرقة أوراق الاقتراع.. من يغش أكثر سيفوز في الانتخابات".


وختم موجهًا رسالة لمواقع التواصل الاجتماعي "نظفوا ما فعلتموه الآن!".

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