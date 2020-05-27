للمرة الأولى.. تويتر يعتبر تغريدات ترامب مُضللة

صنفت إدارة موقع تويتر- للمرة الأولى- تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنها شبه مضللة داعية لتقصي الحقائق.





ووضعت إدارة تويتر علامة تحذير وأداة لفحص الحقائق على تغريدات للرئيس دونالد ترامب، وتعني العلامة احتمالية وجود معلومات خاطئة في المحتوى المحدد.





يأتي ذلك عقب سلسلة من تغريدات لترامب زعم خلالها أن عضو الكونغرس السابق في الحزب الجمهوري جو سكاربورو كان مسؤولًا عن قتل أحد الموظفين في عام 2001.





وظهر أدوات تويتر للتأكد من صحة الحقائق على واحدة من تغريدات ترامب يهاجم خلالها التصويت في الانتخابات عن طريق البريد



