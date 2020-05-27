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أخبار العالم

للمرة الأولى.. تويتر يعتبر تغريدات ترامب مُضللة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:34 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
صنفت إدارة موقع تويتر- للمرة الأولى- تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنها شبه مضللة داعية لتقصي الحقائق.

ووضعت إدارة تويتر علامة تحذير وأداة لفحص الحقائق على تغريدات للرئيس دونالد ترامب، وتعني العلامة احتمالية وجود معلومات خاطئة في المحتوى المحدد.

يأتي ذلك عقب سلسلة من تغريدات لترامب زعم خلالها أن عضو الكونغرس السابق في الحزب الجمهوري جو سكاربورو كان مسؤولًا عن قتل أحد الموظفين في عام 2001.

وظهر أدوات تويتر للتأكد من صحة الحقائق على واحدة من تغريدات ترامب يهاجم خلالها التصويت في الانتخابات عن طريق البريد 

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين ردا على خطواتها تجاه هونج كونج.
للمرة الأولى.. تويتر يعتبر تغريدات ترامب مُضللة
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