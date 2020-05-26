في الوقت المناسب.. ترامب: نعمل على سحب قواتنا من أفغانستان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن إدارته تعمل على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.





وقال "ترامب"، "نعمل حاليا على سحب قواتنا من أفغانستان ولكن إذا اضطررنا إلى العودة إلى هناك سنفعل"، مشيرا إلى أن الانسحاب سيبدأ عندما تجد إدارته وقتا مناسبا ومعقولا.





وقبل أيام، أعلنت حركة طالبان، وقف إطلاق النار في أفغانستان أثناء أيام عيد الفطر لمدة 3 أيام.





وذكر ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان "لا تنفذوا أي عمليات هجومية ضد العدو في أي مكان، فإن قام العدو بأي عمل ضدكم، دافعوا عن أنفسكم".





من جانبه رحب الرئيس الأفغاني أشرف غني بإعلان طالبان وقف إطلاق النار، وأصدر غني أوامره لقوات الأمن بالالتزام بوقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.





كما أعلنت الحكومة الأفغانية، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، الإفراج عن 100 سجين من حركة طالبان المتمردة الإرهابية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





وجرى إطلاق سراح المائة من السجن العسكري، كجزء من ردّ الحكومة على الهدنة المفاجئة التي أعلنها المتمردون بمناسبة عيد الفطر.



