بعد تهديده تويتر.. هل يستطيع ترامب غلق مواقع التواصل الاجتماعي؟

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، تهديداته وتوعده لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشكل خاص ومواقع التواصل بشكل عام، بعد أن طبق موقع "تويتر" خاصية تدقيق الحقائق على تغريدتين من تغريدات الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع، باعتبار أن محتواهما مضلل.





ولم يحدد ترامب طبيعة الإجراءات التي قد يتخذها ضد تويتر أو مواقع أخرى واكتفى باتهام تويتر بالانحياز للحزب الديمقراطي، وبالتهديد بتنظيم مواقع التواصل بالقوة أو حتى بإغلاقها، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام امريكية أوضح تعبير من ترامب عن نيته في استخدام سلطة الحكومة لاستهداف أعدائه السياسيين المتصورين في القطاع الخاص، وهي الشركات التي تتمتع بحرية واسعة بموجب القانون لتعديل منصاتها كما يرونها مناسبة.





وفي أغسطس الماضي، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن مسودة أمر تنفيذي في البيت الأبيض يمكن أن يجعل لجنة الاتصالات الفيدرالية المسؤولة عن تشكيل كيفية تنظيم ما يظهر على موقع "فيسبوك" و"تويتر" وشركات التكنولوجيا الكبرى الاخرى، وذلك بحسب مصادر مطلعة على الأمر.





وأوضحت "سي إن إن"، أن مشروع الأمر التنفيذي يدعو لجنة الاتصالات الفدرالية إلى تطوير لوائح جديدة توضح كيف ومتى يحمي القانون مواقع التواصل الاجتماعي عندما يقررون إزالة أو منع المحتوى على منصاتهم.





وأضافت أنه على الرغم من أنها لا تزال في مراحلها الأولى وقابلة للتغيير ، إلا أن مسودة الأمر التي أصدرتها إدارة ترامب تدعو أيضًا لجنة التجارة الفيدرالية إلى أخذ هذه السياسات الجديدة في الاعتبار عندما تحقق أو ترفع دعاوى قضائية ضد الشركات التي تسيء التصرف.





وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية صاحبة أول تقرير تحدث عن فكرة الأمر التنفيذي الذي يستهدف مراقبة وتقييد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.





ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على مشروع الأمر، لكنه أشار إلى تصريحات ترامب في اجتماع عقده مؤخرًا مع نشطاء وسائل الإعلام الاجتماعية اليمينية. وتعهد ترامب خلال الاجتماع "باستكشاف جميع الحلول التنظيمية والتشريعية لحماية حرية التعبير".





وأضافت "سي إن إن"، أن مشروع الأمر التنفيذي يحمل عنوان "حماية الأمريكيين من الرقابة على الإنترنت". ويشير الملخص إلى أن البيت الأبيض تلقى أكثر من 15000 شكوى قصصية عن منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تراقب الخطاب السياسي الأمريكي. وأن إدارة ترامب ستعرض، في مسودة الأمر، مشاركة الشكاوى التي تلقتها مع لجنة التجارة الفيدرالية.





وسيُطلب من لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا فتح قائمة شكاوى عامة، وفقًا لملخص الأمر، والعمل مع لجنة الاتصالات الفيدرالية لإعداد تقرير يحقق في كيفية قيام شركات التكنولوجيا برعاية منصاتها وما إذا كانت تفعل ذلك بطرق محايدة. قال الملخص إن الشركات التي تمثل قاعدة مستخدميها الشهرية ثلث سكان الولايات المتحدة أو أكثر قد تجد نفسها تواجه التدقيق ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر Facebook و Google و Instagram و Twitter و Pinterest و Snapchat.





وتسعى إدارة ترامب من خلال مشروع الأمر المذكور إلى تضييق إلى حد كبير الحماية الممنوحة للشركات بموجب القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو جزء من قانون الاتصالات لعام 1996 بموجب القانون الحالي، شركات الإنترنت ليست مسؤولة عن معظم المحتوى الذي يستخدمه المستخدمون أو تنشر أطراف أخرى على منصاتهم. كما أن المنصات التقنية مؤهلة للحصول على حصانة قانونية واسعة عندما تقوم بإزالة المحتوى المرفوض، على الأقل عندما تتصرف "بحسن نية"، أي أنه منذ البداية، تم تفسير التشريع لإعطاء شركات التكنولوجيا صلاحية "الشك".





وفقًا للملخص، فإن مسودة أمر البيت الأبيض تطلب من لجنة الاتصالات الفيدرالية تقييد رأي الحكومة في بند حسن النية، وبموجب مسودة الاقتراح ، سيُطلب من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أن تجد أن مواقع التواصل الاجتماعي غير مؤهلة للحصول على حصانة بحسن نية إذا قامت بإزالة أو قمع المحتوى دون إخطار المستخدم الذي نشر المادة ، أو إذا ثبت أن القرار دليل على الممارسات المانعة للمنافسة أو غير العادلة أو الخادعة.





وقالت بيرين سزوكا، رئيس مركز الأبحاثTechFreedom ذات التوجه الليبرالي،"لا معنى لإشراك لجنة الاتصالات الفيدرالية هنا. لديهم سلطة وضع القواعد، ولكن ليس لديهم سلطة قضائية، لا يمكنهم أن يرغبوا في المشاركة. سيكون هذا موقفًا مستحيلًا".





وفي الأول من مايو الجاري، هدد ترامب بـ"مراقبة" مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب "رقابتها على المواطنين الأمريكيين"، بعد يوم من حظر Facebook بشكل دائم لشخصيات ومنظمات يمينية متطرفة بما في ذلك موقع نظرية المؤامرة InfoWars.





واتهم في سلسلة من التغريدات كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة استهداف المستخدمين المحافظين وآرائهم وإزالتها بشكل غير عادل.فيما تنفي الفيسبوك وجوجل وتويتر بشدة مزاعم التحيز السياسي.