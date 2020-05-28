بعد تهديده بإغلاق السوشيال ميديا.. مؤسس فيسبوك يفتح النار على ترامب

رد مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتنظيم أو إغلاق شركات مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامه لموقع "تويتر" بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.





وقال "زوكربيرج"، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، "الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست رد فعل صحيح".





وكان "ترامب"، كتب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "الجمهوريون يشعرون بأن منصات التواصل الاجتماعي تسكت تمامًا الأصوات المحافظة.. "سننظمها بشكل قوي أو نغلقها.. رأينا ما حاولوا فعله في 2016 وفشلوا.. لن نسمح بنسخة متطورة من هذا الأمر أن تحدث مجددًا".









وتابع "كما أننا لن نسمح بأن يترسخ التصويت عبر البريد بشكل واسع في بلادنا، ذلك سيعرضنا للغش وللتزوير ولسرقة أوراق الاقتراع.. من يغش أكثر سيفوز في الانتخابات".





وحث تويتر، المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذرًا من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ويجب تدقيقها.



