إصابات وتعافٍ.. كورونا يطرق أبواب المسئولين بالمحافظات.. والعزل المنزلي وسيلتهم للشفاء

بشكل يومي يتم الإعلان عن إصابة مسئولين داخل القطاعات الحكومية بفيروس كورونا المستجد حيث تطالهم الإصابة أثناء فترة عملهم وذلك في العديد من محافظات الجمهورية.





وفي القطاع الطبي تزيد الاصابات يوميا حيث أعلن الدكتور أحمد محسن، مدير مستشفى عزل أبوقير السابق، إصابته وأسرته، بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرا إلى أن إصابته جاءت بعد 3 أسابيع من انتهاء عمله كمدير لمستشفى العزل.





وأضاف "محسن"، في تصريح له اليوم، أن إصابته تأكدت قبل أيام بعد ظهور إيجابية الفحوصات المعملية، حيث تم نقله إلى الحجر الصحي المخصص لأساتذة وأطباء جامعة الإسكندرية بمستشفى طلبة الجامعة.





كما أعلنت محافظة الإسكندرية، إصابة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال بيان صادر عن المحافظة، إنه وفي إطار الإجراءات الوقائية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان المحافظة، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ.





وأشارت محافظة الإسكندرية، في بيانها إلى أنه تم حصر كافة المخالطين للحالة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك-بحسب البيان-.





وفي اسوان.. أعلنت المحافظة عن إصابة الدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائب المحافظ بفيروس كورونا المستجد بعد أن أثبتت نتائج التحاليل الطبية إيجابية الاصابة، والتي خضعت للعزل المنزلى مع أخذ عينات وإجراء التحاليل لكل المخالطين ، مع الإستمرار في أعمال تطهير وتعقيم ديوان عام المحافظة.





كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن إصابة المهندس محمد صلاح رئيس مجلس الإدارة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك :" ندعو بالشفاء العاجل للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لاصابته بفيروس كورونا المستجدة وظهور النتيجة بايجابيتها ".

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن حالته الصحية جيدة ويحظي بكافة سبل الرعاية الطبية، ويتابع العمل داخل مستشفي العزل.





وكذلك أعلنت جامعة أسيوط، عن إصابة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بفيروس كورونا المستجد، وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إن الدكتور شحاته غريب، يتلقى العلاج داخل مستشفى الراحجي الجامعي والمخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا من أبناء جامعة أسيوط، مشيرا إلى أن صحته جيدة ويحظي بكل سبل الرعاية الطبية.





كما أعلنت الجامعة إصابة الدكتور محمود جابر، نائب رئيس الجامعة الأسبق، والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، بفيروس كورونا المستجد، حيث يتلقى العلاج داخل مستشفى الراحجي الجامعي والمخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا من أبناء جامعة أسيوط، مشيرًا إلى أن صحته جيدة ويحظي بكافة سبل الرعاية الطبية.





كما أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إصابة الدكتور عبد الباري العجيزي، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة في المنوفية، بفيروس كورونا.





وبحسب بيان، ظهرت الأعراض على "العجيزي" أثناء متابعته آخر تطورات مواجهة فيروس كورونا، وتم أخذ مسحة منه بمستشفى حميات شبين الكوم واحتجازه حتى تبين إيجايبة العينة بفيروس كورونا.

حيث خضع عبد الباري للحجر الصحي بمنزله حيث ان زوجته طبيبة ويخضع لعلاج بروتوكول وزارة الصحة حتى شفاؤه من الفيروس.

وفي الفيوم .. أكد الدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة ، عزل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وتأكدت إيجابية تحاليله.

وأشار المستشار الإعلامي إلى أن رئيس الجامعة انتقل إلى غرفة العزل داخل مستشفى جامعة الفيوم بعد أن علم بنتيجة تحليله ، وتأكد إصابته بعد إجراء الفحوصات اللازمة له بعد أن شعر ببعض العوارض والتعب، ومعتقدًا أنه نتيجة العمل وصيام الشهر الكريم، وتفاجأ بأنه أصيب بفيروس كورونا، وإصابة ذلك بحالة نفسية سيئة.

كما تم إجراء مسحة للمخالطين له من مجلس إدارة الجامعه والعاملين، وتأكد إصابة عدد منهم بالفيروس وخضوعم للعلاج بالحجر الصحي، بينهم الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية الرياضية، ومدير مكتبة أشرف الغندقلى.

ومن الاصابة الي التعافي .. اكدت مصادر طبية رسمية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، سلبية التحاليل الدكتورة نيفين النحاس، معاون وزيرة الصحة للتأمين الصحي ومدير المكتب الفني للوزير الصحة، لفيروس كورونا المستجد وتعافيها.

كما أكدت المصادر سلبية ثاني تحليل لها علي التوالي، لتتأكد من تعافيها تمامًا، ومن المقرر أن تغادر المستشفى خلال ساعات.

وكذلك أعلنا الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، من مقر العزل الصحي الخاص به وبزوجته، بأنهما أجريا المسحة الثانية والتى أثبتت استمرار تحول النتيجة من إيجابية إلى سلبية وذلك بعد ثلاثة ايام من اجراء المسحة الاولى منذ اصابته الاثنين قبل الماضى مؤكدا انه سيستمر فى العزل طبقا لتعليمات وزارة الصحه لحين الانتهاء من فترة الـ 14 يوما.

وكانا محافظ الدقهلية وزوجته كانا قد أصيبا بفيروس كورونا الأسبوع الماضى وتم عزلهما داخل استراحة المحافظ والتى على بعد أميال من ديوان المحافظة.