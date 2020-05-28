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اقتصاد

المتر يبدأ من 6 آلاف جنيه.. أسعار الشقق بمصر الجديدة

الخميس 28/مايو/2020 - 10:59 م
حى مصر الجديدة
حى مصر الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
تعد منطقة مصر الجديدة من المناطق عالية السعر ضمن أحياء القاهرة  وكثيرة الطلب عليها في السكن بها، نظرا لتمتعها بكافة الخدمات الرئيسية وهدوئها وتواجد عشرات المؤسسات المهمة بها.

ويقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه تفاصيل سعر المتر السكني بمصر الجديدة وأحيائها المختلفة.

وسجل أغلى سعر للمتر منطقة شارع النزهة بمتوسط سعر 18.5 ألف جنيه للمتر ، تبعه ميدان روكسي بمتوسط سعر 16 ألف جنيه تقريبا، وفى المركز الثالث ميدان هليوبوليس بمتوسط 15.5 ألف جنيه للمتر.


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أما فى المركز الرابع، فيأتى ميدان الحجاز بمتوسط 15 ألف جنيه سعر للمتر السكني، ويليه ميدان سفير بسعر 14.8 ألف جنيه فى المتوسط، وتأتى الكوربة فى المركز السادس بسعر 14.5 ألف جنيه للمتر، وبعدها منطقة المحكمة بسعر 14 ألف جنيه للمتر.


وفى المركز الثامن، تأتى مساكن شيراتون، بمتوسط سعر 13.4 ألف جنيه للمتر ، ثم شارع عبدالحميد بدوى بمتوسط 13 ألف جنيه للمتر، ويليه شارع الثورة بمتوسط 12 ألف جنيه للمتر ، ويتبعه أرض الجولف بسعر 10.5 ألف جنيه للمتر تقريبا، ثم 5 مناطق بنفس المتوسط تقريبا هى تريومف والميريلاند والنزهة الجديدة وألماظة وعمارات العبور بمتوسط سعر من 9 إلى 10 آلاف جنيه للمتر .


وتتبعهم سانت فاتيما بمتوسط 8.5 ألف جنيه للمتر ، ثم سيتي ستارز بمتوسط 8 آلاف جنيه للمتر، ومنطقتى العروبة والميرغني بمتوسط 7 آلاف جنيه للمتر، وأخيرا الخليفة المأمون بمتوسط سعر 6 آلاف جنيه للمتر.
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