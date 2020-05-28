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أخبار البلد

الوزراء: 65 % نسبة إشغالات فنادق القاهرة العام المقبل.. انفوجراف

الخميس 28/مايو/2020 - 01:40 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول توقعات بارتفاع معدلات الإشغالات بالفنادق خلال عامي ٢٠٢١- ٢٠٢٢

وأوضح الانفوجراف أن استمرار الدول في تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا ،أدى إلى توقف شبه كامل لقطاعي السياحة والسفر .

وأشار الانفوجراف أن في مصر متوقع تحقيق معدلات الإشغال في الفنادق تصل الى 65% في فنادق القاهرة في عام 2021 ، بينما يتصل نسبة الإشغال في مدينة دبي في الإمارات إلى 68% في عام 2021.

وأوضح الانفوجراف أنه من المتوقع ان تحقق السعودية معدلات إشغال أقل من المعتاد بواقع 56% في العاصمة الرياض.
الوزراء: 65 % نسبة إشغالات فنادق القاهرة العام المقبل.. انفوجراف
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