الوزراء: 65 % نسبة إشغالات فنادق القاهرة العام المقبل.. انفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول توقعات بارتفاع معدلات الإشغالات بالفنادق خلال عامي ٢٠٢١- ٢٠٢٢





وأوضح الانفوجراف أن استمرار الدول في تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا ،أدى إلى توقف شبه كامل لقطاعي السياحة والسفر .





وأشار الانفوجراف أن في مصر متوقع تحقيق معدلات الإشغال في الفنادق تصل الى 65% في فنادق القاهرة في عام 2021 ، بينما يتصل نسبة الإشغال في مدينة دبي في الإمارات إلى 68% في عام 2021.





وأوضح الانفوجراف أنه من المتوقع ان تحقق السعودية معدلات إشغال أقل من المعتاد بواقع 56% في العاصمة الرياض.