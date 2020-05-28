خلال أيام .. ما تغيبش ثواني لـ وائل جسار تحقق مليون مشاهدة





تقول كلمات الأغنية :"كدا وانت معايا .. بتوحش قلبي وعيني ,, طب وانت بعيد عن عيني .. انا ممكن ايه يجرالي .. ارجوك ما تغيبش ثواني

.. دانا وانت معايا .. بقيت ما بخفش عليا .. حبيت طعم الحنية".





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وعشقت حياتي الجاية .. ومكانك هو مكاني .. انا عشت حياتي .. وما تأثرتش بيها .. غير لما لقيتك فيها .. وعرفت ان الأيام .. كدا احلا معاك .. دانا عمري بحاله .. مفيش غيرك قدامي.. وعليك انا كل كلامي .. وبقيت حابب ايامي".





"ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار كلمات: خالد تاج الدين، الحان: وليد سعد، توزيع: وليد شراقي، ميكس وماستر: محمود عزت، و انتاج: لايف ستايلز ستوديوز، والفيديو كليب من إ خراج: فادي حداد.