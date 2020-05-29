خيانة عهد.. تعرف على السبب الحقيقي وراء تغيير اسم المسلسل في اللحظات الأخيرة.. فيديو

كشفت الفنانة يسرا
كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد" خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أن البعض كانت يتوقع عدم استكمال المسلسل خوفا من فيروس كوفيد 19، ولكنها فضلت الإستكمال دون توقف ولكن بضوابط وقائية معينة، وقالوا وقتها بيصوروا المسلسل ازاي وقت الكورونا.
وتحدثت الفنانة يسرا
خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" عن كواليس مسلسل "خيانة عهد
" والتحديات التي واجهتهم أثناء تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا والاحتياطات التي اتخذتها الشركة المنتجة لتعقيم مكان التصوير والممثلين.
وقالت الفنانة يسرا
إنه تم تغيير اسم مسلسل "خيانة عهد" في اللحظات الأخيرة، موضحة أن أسم المسلسل في البداية كان له أسمه ""دهب عيرة" وتم تغييره لان هذه الجملة غير مقبولة من حيث المعنى في المنطقة العربية ولا يعرف معناها الأهالي في الخليج بسبب اختلاف اللهجات وثقل معانيها، خاصة ان المسلسل كان يعرض على تلفزيون دبي.
وأوضحت أنها تفاجأت بتغيير أسم المسلسل في النهاية إلى "خيانة عهد"، متابعة: "الحمد لله ان المسلسل بقى أسمه خيانة عهد لأنه أحلى".
مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.