نشرة المرأة و الصحة.. نوع من القهوة يهدد صحتك.. تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





تعتبر القهوة سريعة التحضير من المشروبات الساخنة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكبار والصغار، ويفضلون تناوله في ساعات الصباح الباكر بجانب الكيك أو البسكوت الخفيف، ولكن موقع boldsky عن أضرار غير متوقعة للقهوة سريعة التحضير.





يشعر الناس بالخوف والقلق عندما يتحول وباء مرضي إلى جائحة عالمية كما حدث في حالة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) وعند وصم مجموعة معينة بالاصابة بـ كورونا قد يشعر أفرادها بالعزلة أو بأن المجتمع قد نبذهم وقد يشعر أفراد المجموعة بالاكتئاب والأذى النفسي والغضب عندما يتجنبهم الأصدقاء وغيرهم من أفراد مجتمعهم خوفًا من الإصابة بكوفيد 19.









عند استخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم يتم ضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز قلبي رئوي يزيل ثاني أكسيد الكربون ويرسل الدم الغني بالأكسجين مرة أخرى إلى أنسجة الجسم ويتدفق الدم من الجانب الأيمن من القلب إلى مُؤَكْسِجٍ غشائي في الجهاز القلبي الرئوي، ثم تُعاد تدفئة الدم قبل إرساله إلى الجسم.









حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا أونلاين بدون جمهور.





على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يتبعون تعليمات الوقاية والإجراءات اللازمة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلا أنه شهدت الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا و ملحوظا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر، مما جعل الكثير يشعر بالخوف و القلق.



