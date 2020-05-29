بـ 4290 دولارا أمريكيا.. سعر وماركة فستان نجوى كرم فى حفلها الأونلاين









خطفت نجوى كرم الأنظار بإطلالة عصرية من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستان مكون من تنورة بيضاء مصنوعة من القماش الراقى واتسمت بالدوائر ذات اللون الأسود، وقد حمل فستانها توقيع دار الأزياء carolina herrera، وبلغ سعر التصميم 4290 دولارا أمريكيا.





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كما اتسم الجزء العلوى من التصميم بقميص أسود ذي أكمام طويلة لا يحمل أى نقوشات وتميز بالبساطة، ومعهما حزام أحمر عريض مما منحها إطلالة أنيقة و متناسقة مع بعضها.





واعتمدت نجوى كرم على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات.







