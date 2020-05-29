AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 4290 دولارا أمريكيا.. سعر وماركة فستان نجوى كرم فى حفلها الأونلاين

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:34 ص
نجوى كرم
نجوى كرم
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا أونلاين بدون جمهور.


خطفت نجوى كرم الأنظار بإطلالة عصرية من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت فستان مكون من تنورة بيضاء مصنوعة من القماش الراقى واتسمت بالدوائر  ذات اللون الأسود، وقد حمل  فستانها توقيع دار الأزياء  carolina herrera، وبلغ سعر التصميم 4290 دولارا أمريكيا.

اقرأ أيضا ..

كما اتسم الجزء العلوى من التصميم بقميص أسود ذي أكمام طويلة لا يحمل أى نقوشات وتميز بالبساطة،  ومعهما حزام أحمر عريض مما منحها إطلالة أنيقة و متناسقة مع بعضها.

واعتمدت نجوى كرم على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات.


بـ 4290 دولارا أمريكيا.. سعر وماركة فستان نجوى كرم فى حفلها الأونلاين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر فستان يسرا الجديد

مين أحلى.. يسرا وميساء مغربى تتألقان بفساتين مبهجة.. صور

بالدولار ومن غير خصم.. سعر غير متوقع لفستان ميساء مغربى

بلوك جديد.. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال سوداء.. شاهد

بنطلون شارلستون.. نجوى كرم تتألق بإطلالة كاجوال مختلفة

بـ ملابس غريبة.. نجوى كرم تثير الجدل فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

حدث ليلًا.. وفاة الدكتور عبد العزيز سيف النصر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.. منشور غامض لـ تركي آل الشيخ .. واشتباكات بين إثيوبيا والسودان

بعد 8 سنوات من العشرة.. كلب يشبه صاحبه ويصبح موديل إعلانات

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

بسبب كورونا.. ضربة قوية لجماهير ليفربول قبل استئناف الدورى الإنجليزي

رجاء الجداوي تتصدر تويتر.. تفاصيل

جريمة العيد.. كريم عاتب جاره فطعنه بسكين المطبخ في الدقهلية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

بـ 4290 دولارا أمريكيا.. سعر وماركة فستان نجوى كرم فى حفلها الأونلاين

هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور