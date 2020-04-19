AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بلوك جديد.. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال سوداء.. شاهد

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:19 م
نجوى كرم
نجوى كرم
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة نجوى كرم  ، صورة جديدة لها  عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة تخطف الأنظار.

 وظهرت نجوى كرم ، مرتدية تى شيرت أنيق باللون الأسود، ومرتدية معه جاكيت من القطيفة باللون الأسود والزيتى، وارتدت بنطالا باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.

من الناحية الجمالية، اعتمدت نجوى كرم فى الماكياج على جمال بشرتها، وأختارت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها، ووضع نظارة شمس تتناسب مع ملامحها.

كما اختارت أن تترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها وبساطتها.  

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط صغير لإكمال إطلالتها


View this post on Instagram

‪L tabi3a dawa 😍‬

A post shared by Najwa Karam (@najwakaram) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمكياج ناعم.. نجوى كرم تتألق بـ الستان والشارلستون

بـ الأسود المنقط .. سارة الشامى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

كاجوال ولا كلاسيك .. جميلة عوض بإطلالة غريبة ومثيرة .. شاهد

على الشيزلونج.. ريم مصطفى بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

ترشيحاتنا

بمفرده في المنزل.. شاهد ظهور شبح خلف شاب يرقص على تيك توك.. فيديو

قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات الدفاع الجوي

تريند الفن.. كيف بررت والدة ياسمين غيابها عن عقد القران.. وما عمر شيري عادل الحقيقي

للدايت والمناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الخضار على الريق

السعودية تحبط قضية فساد أبطالها 2 من قيادات وزارة الصحة استغلا أزمة كورونا

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء بالحى الثامن وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه.. سندوتش برجر لذيذ مع البطاطس المشوية

بلوك جديد.. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال سوداء.. شاهد

علاقة فيتامين د بـ كورونا.. وهل توجد النسبة المناسبة في الجسم للحماية من الإصابة بالفيروس؟