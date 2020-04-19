بلوك جديد.. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال سوداء.. شاهد

نشرت الفنانة نجوى كرم ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة تخطف الأنظار.





وظهرت نجوى كرم ، مرتدية تى شيرت أنيق باللون الأسود، ومرتدية معه جاكيت من القطيفة باللون الأسود والزيتى، وارتدت بنطالا باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.





من الناحية الجمالية، اعتمدت نجوى كرم فى الماكياج على جمال بشرتها، وأختارت أحمر للشفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها، ووضع نظارة شمس تتناسب مع ملامحها.





كما اختارت أن تترك شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها وبساطتها.



