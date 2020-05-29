تهدد صحتك.. توقف عن تناول القهوة سريعة التحضير

تعتبر القهوة سريعة التحضير من المشروبات الساخنة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الكبار والصغار، ويفضلون تناوله في ساعات الصباح الباكر بجانب الكيك أو البسكوت الخفيف، ولكن موقع boldsky عن أضرار غير متوقعة للقهوة سريعة التحضير.
أضرار القهوة سريعة التحضير:
- قرحة المعدة
يسبب القهوة سريعة التحضير مشاكل كبيرة في المعدة ويضر بالجهاز الهضمي ولاسيما يسبب قرحة المعدة.
- الأرق
تعتبر القهوة سريعة التحضير من المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة لذلك يسبب الارق وقلة النوم.
- امتصاص الحديد من جسم الإنسان
تعتبر القهوة سريعة التحضير أكثر خطورة من القهوة العادية في تأثيره على كمية الحديد التي يمتصها الجسم، فهو يعيق هذه العملية خاصة إذا شرب بعد تناول الوجبات الغذائية بوقت قصير.
أضرار القهوة سريعة التحضير:
- قرحة المعدة
يسبب القهوة سريعة التحضير مشاكل كبيرة في المعدة ويضر بالجهاز الهضمي ولاسيما يسبب قرحة المعدة.
- الأرق
تعتبر القهوة سريعة التحضير من المشروبات التي تحتوي على مواد منبهة لذلك يسبب الارق وقلة النوم.
- امتصاص الحديد من جسم الإنسان
تعتبر القهوة سريعة التحضير أكثر خطورة من القهوة العادية في تأثيره على كمية الحديد التي يمتصها الجسم، فهو يعيق هذه العملية خاصة إذا شرب بعد تناول الوجبات الغذائية بوقت قصير.