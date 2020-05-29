اعتبارا من الأحد.. كيف استعدت مطارات السعودية لعودة الطيران الداخلي

إغلاق المجال الجوي الدولي كان واحدا من الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها الدول كافة لمجابهة فيروس كورونا واثار انتشاره السريعة التي باتت أسرع من الخيال ، وكان في القلب من تلك الدول المملكة العربية السعودية التي سارعت هي الأخري لإغلاق مطاراتها أمام الرحلات القادمة اليها من شتى بقاع الأرض.





وبعد فترة ما يقرب من 3 أشهر أصدرت السلطات السعودية قرارا بعودة رحلات الطيران الداخلية لسرعة وسهولة التنقل داخل حدود الدولة ، ولكن لا يستطيع متخذ القرار ان يأخذ قرارا دون اتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس المستجد.





وتبدأ رحلات الطيران إقلاعها وهبوطها من 11 مطارًا، هم " الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبد العزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، والأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم، وأبها الدولي، والأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجازان، وحائل الدولي، والملك سعود بالباحة، ونجران"."