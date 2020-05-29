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أخبار العالم

برنامج الغذاء العالمي: كورونا قد يدفع 10 ملايين شخص بأمريكا اللاتينية والكاريبى لحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:25 م
فيروس كورونا في أمريكا
فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية
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أ ش أ
حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن التأثير الاقتصادى لوباء فيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى قد يدفع 10 ملايين شخص إضافى إلى حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد، وذلك في الأقاليم والدول التي يتوفر فيها ممثلون عن البرنامج فقط.. داعيا المجتمع الدولى إلى التصرف بسرعة وحزم إذا أراد منع هذه الأزمة من أن تصبح "جائحة جوع".

وقالت المتحدثة باسم البرنامج اليزابيث بيرس - في تصريحات بجنيف خلال مؤتمر صحفى عبر الإنترنت اليوم /الجمعة/ - "إن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في أمريكا اللاتينية والكاريبى قد يرتفع من 3,4 مليون في 2019 إلى حوالى 14 مليونا فى العام الجارى.. لافتة إلى أن وباء كورونا يتسبب في تفاقم الوضع فى وقت تسببت الصدمات الاقتصادية والمناخ غير المنتظم والتشريد وانعدام الأمن في خسائر فادحة".

وأعرب البرنامج عن القلق بوجه خاص إزاء الأشخاص المعرضين للخطر في هاييتى والسلفادور وجواتيمالات وهندوراس ونيكاراجوا، والمهاجرين الفنزويليين في كولموبيا واكوادور وبيرو، مؤكدا دعمه للحكومات هناك وللأشخاص بتوزيع الحصص الغذائية والقسائم النقدية للتسوق.

ولفت إلى أنه مع إغلاق المدارس بسبب وباء كورونا، فإن أكثر من 80 مليون طفل توقفوا عن تلقى وجباتهم المدرسية، والتي تعد بالنسبة للكثيرين الوجبة الوحيدة في اليوم.
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