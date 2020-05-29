الصحة: ارتفاع عدد متعافي كورونا لـ 5511 وخروجهم من العزل والحجر

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ، أن هناك 152 من المصابين بفيروس كورونا قد خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.





وأضاف مجاهد فى تصريحاته أنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.





وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة ، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.





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وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 22082 حالة من بينهم5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 879 حالة وفاة.