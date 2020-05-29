توجيه تهمة القتل العمد للشرطي الأمريكي المسؤول عن وفاة جورج فلويد

وجه المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية تهمة القتل العمد للشرطي المتسبب في وفاة الأمريكي ذوي الأصول الأفريقية جورج فلويد أثناء عملية اعتقاله.





وأكدت وسائل إعلام أمريكية القبض على ديريك تشوفين ضابط شرطة منيابوليس الذي كان يركع على رقبة فلويد ويضغط عليها بركبته قبل موته.





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ويأتي اعتقال ضابط منيابوليس بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات وتخللتها أعمال شغب وحرق لعدد من الأماكن في المدينة بينها مقر يتبع لدائرة الشرطة.



