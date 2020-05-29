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أخبار العالم

توجيه تهمة القتل العمد للشرطي الأمريكي المسؤول عن وفاة جورج فلويد

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:35 م
توجيه تهمة القتل
توجيه تهمة القتل العمد للشرطي المسؤول عن وفاة جورج فلويد
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قسم الخارجي
وجه المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية تهمة القتل العمد للشرطي المتسبب في وفاة الأمريكي ذوي الأصول الأفريقية جورج فلويد أثناء عملية اعتقاله.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية القبض على ديريك تشوفين ضابط شرطة منيابوليس الذي كان يركع على رقبة فلويد ويضغط عليها بركبته قبل موته.

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ويأتي اعتقال ضابط منيابوليس بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات وتخللتها أعمال شغب وحرق لعدد من الأماكن في المدينة بينها مقر يتبع لدائرة الشرطة.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر "الحرس الوطني وصل مكان الأحداث، إنهم في منيابوليس وعلى أتم استعداد، جورج فلويد لن يموت دون جدوى، ستحترم ذكراه".
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