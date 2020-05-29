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محافظات

وفاة نقيب المحامين بـ بلبيس عقب إصابته بـ كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:16 م
عبد الهادي أبو ستيت
عبد الهادي أبو ستيت
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محمد الطحاوي
توفى عبد الهادي أبو ستيت، نقيب النقابة الفرعية للمحامين في بلبيس بالشرقية، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد وقبيل وصوله مستشفى الحميات بمدينة الزقازيق.

كان حسن الصادق نقيب المحامين بمحافظة الشرقية قد أكد في وقت سابق إصابة "عبد الهادي أبو ستيت" نقيب المحامين ببلبيس وتم فحصه بمستشفى "بلبيس" المركزي.

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وأضاف نقيب المحامين بالشرقية أنه تواصل مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبالفعل تم توفير مكان بقسم العزل بمستشفى "حميات" الزقازيق .

فيما تقدّم زملاء الفقيد من المحامين بخالص العزاء في وفاته داعين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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