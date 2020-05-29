وفاة نقيب المحامين بـ بلبيس عقب إصابته بـ كورونا

توفى عبد الهادي أبو ستيت، نقيب النقابة الفرعية للمحامين في بلبيس بالشرقية ، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد وقبيل وصوله مستشفى الحميات بمدينة الزقازيق. نقيب النقابة الفرعية للمحامين في بلبيس بالشرقية





كان حسن الصادق نقيب المحامين بمحافظة الشرقية قد أكد في وقت سابق إصابة "عبد الهادي أبو ستيت" نقيب المحامين ببلبيس وتم فحصه بمستشفى "بلبيس" المركزي.





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وأضاف نقيب المحامين بالشرقية أنه تواصل مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبالفعل تم توفير مكان بقسم العزل بمستشفى "حميات" الزقازيق .





فيما تقدّم زملاء الفقيد من المحامين بخالص العزاء في وفاته داعين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.