الرئيس الأمريكي بعد حادث مقتل فلويد: لن نسمح بالفوضى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن إدارته لن تسمح للفوضى في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد أحد ضباط الشرطة بمدينة منيابوليس، الأمر الذي أثار حالة من الجدل السياسي على الساحة الداخلية والخارجية.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن ترامب قوله: "نعرب عن بالغ أسفنا الشديد لعائلة فلويد، ونؤكد أن التظاهرات السلمية مشروعة لكننا لن نسمح بالفوضى".
وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية حظر التجول في منيابوليس وذلك بعدما أمر الرئيس ترامب بنشر قوات من الحرس الوطني لإحلال النظام في المدينة التي اندلعت بها احتجاجات عنيفة بعد مقتل فلويد.
من جانب آخر، أعلنت السلطات الأمريكية إلقاء القبض على الشرطي المسئول عن مقتل فلويد، والذي يدعى ديريك تشوفين، وهو واحد من بين أربع رجال شرطة طردوا من عملهم على إثر وفاة فلويد الاثنين الماضي.