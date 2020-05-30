البيت الأبيض: ترامب تلقى رسالة من تويتر بشأن أحداث مينيابوليس





كشف البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أرسل إلى الرئيس دونالد ترامب رسالة بشأن تغريداته الأخيرة حول احتجاجات مدينة مينيابوليس التي اندلعت بسبب مقتل المواطن ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد.





وقال الموقع في الرسالة التي نشرها البيت الأبيض إنه لم يجد أي مخالفة لقواعده في تغريدات ترامب التي وضع عليها سابقا إشارة تقول إن التغريدة تخالف حظر تبرير العنف على الموقع.





وفي وقت سابق، وصف ترامب في تغريدة له المشاركين بأعمال الشغب في مينياوبوليس بأنهم "مخربين"، متوعدًا بأن السلطات الفيدرالية ستأخذ الوضع تحت السيطرة.





ولاحقًا أعلن ترامب أنه وجه قوات من الحرس الوطني بالانتشار لإحلال النظام في المدينة التي اندلعت بها احتجاجات عنيفة بعد مقتل فلويد.





من جانب آخر، أعلنت السلطات الأمريكية إلقاء القبض على الشرطي المسئول عن مقتل فلويد، والذي يدعى يدعى ديريك تشوفين، وهو واحد من بين أربع رجال شرطة طردوا من عملهم على إثر وفاة فلويد الاثنين الماضي.



