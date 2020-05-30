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أخبار البلد

4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين من اليوم.. الحكومة تحدد 6 أماكن ارتداء الكمامة

السبت 30/مايو/2020 - 08:30 ص
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
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تطبق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 30 مايو الجاري، إجراءات ارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.

والأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها هي "الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة".

وسيتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في هذه الأماكن، سواء للعاملين فيها، أو المترددين عليها، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت.

وأكدت مصادر حكومية لـ"صدى البلد"، أنه لا تهاون في إجراءات عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المشار إليها، لافتة إلى أن الإجراءات سوف تطبق بصرامة وحزم على كل المخالفين.

ويُعاقب كل من يخالف ارتداء الكمامة بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.

وأوضحت أن من يراقب أو يفرض غرامات عدم ارتداء الكمامة الأجهزة الشرطية ومأمور الضبط القضائي في المنشآت الحكومية والعاملين بالمترو، لافتا إلى أن سائقي الأتوبيسات العامة لن يسمحوا لمن لا يرتدي الكمامة بالصعود للأتوبيس، وكذلك البنوك والمنشآت الحكومية لن يتم السماح لهم بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامات.  

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي تسعى الدولة من خلالها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على حماية المواطنين.
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