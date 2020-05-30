سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة عقوبة عدم ارتداء الكمامة في الجيزة

أمر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم سائقوها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب من دون ارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.





ووجه محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ورئيس جهاز السرفيس، بالتنسيق مع رجال المرور باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية؛ لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، إضافةً إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.





وطالب محافظ الجيزة، أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بالالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وعدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية.





وأكد محافظ الجيزة، ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصًا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



