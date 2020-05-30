بعد 10 أيام.. تحديد فترة وقائية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا

حدد CDC مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، مدة معينة لمرضى فيروس كورونا للتعامل مرة آخرى و هي 10 أيام لضمان الوقاية من الإصابة بالفيروس.





ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" ، أنه يمكن للمرضى التواصل مع الآخرين بعد 3 أيام بحد أدنى، والأفضل الانتظار 10 ايام بحد أقصى للبعد بقدر الإمكان عن منطقة الخطر.





و حسب إرشادات مركز السيطرة على الأمراض فإن الأشخاص المصابة بفيروس كورونا التي ظهرت إيجابية فحوصاتهم يفضل أن ينعزلو عن مقابلة الآخرين 10 أيام، ومن بعدها يمكن السماح لهم بالتعامل بشكل طبيعي مع الآخرين ، و احيانا بعض الحالات لا يسمح لها بالتعامل لخوف الاطباء من نشاط الفيروس مرة آخرى و يتسبب ذلك الشخص في عدوى كل من خالطه.



