AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد 10 أيام.. تحديد فترة وقائية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
حدد CDC  مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، مدة معينة لمرضى فيروس كورونا للتعامل مرة آخرى و هي 10 أيام لضمان الوقاية من الإصابة بالفيروس. 

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" ، أنه يمكن للمرضى التواصل مع الآخرين بعد 3 أيام بحد أدنى، والأفضل الانتظار 10 ايام بحد أقصى للبعد بقدر الإمكان عن منطقة الخطر. 

و حسب إرشادات مركز السيطرة على الأمراض فإن الأشخاص المصابة بفيروس كورونا التي ظهرت إيجابية فحوصاتهم يفضل أن ينعزلو عن مقابلة الآخرين 10 أيام، ومن بعدها يمكن السماح لهم بالتعامل بشكل طبيعي مع الآخرين ، و احيانا بعض الحالات لا يسمح لها بالتعامل لخوف الاطباء من نشاط الفيروس مرة آخرى و يتسبب ذلك الشخص في عدوى كل من خالطه. 

وأشار المركز الأمريكي إلى أن أي شخص يشعر بأعراض كورونا ، لا يستشير أي طبيب ولا حتى يخرج من المنزل  لمدة 14 يوم ، و من ثم يبدأ استشارة الطبيب أو حتى  الذهاب للمستشفى للإطمئنان على صحته. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل هذا النوع من الكمامات يحمي من فيروس كورونا ؟

خليك في البيت هذا الشخص ناقل للعدوى لفيروس كورونا بدون أعراض

استشر قبل تشغيله.. هل يمكن لأنظمة تكييف الهواء نشر فيروس كورونا؟

متى ينصح بالعزل المنزلي أو في المستشفى بسبب فيروس كورونا

أماكن ابتعد عنها.. لحماية نفسك وأسرتك من فيروس كورونا

احمِ نفسك.. إلى متى يعيش كورونا على الملابس ؟

ترشيحاتنا

عادل إمام ينشر صورة تجمعه بـ حسن حسني

انتبه .. هذه الفئات عليها التوجه للمستشفى فور ظهور أعراض فيروس كورونا

بإطلاق النار.. جيش الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس

إظهار العين الحمراء.. حملات مرورية مكثفة لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامة بالقليوبية ..صور

أولاد علاء علي وزوجته يزورون قبره في العيد.. فيديو

القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟

القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور

لادا تعلن رسميا عن طرح lada largus موديل 2020 في مصر.. صور