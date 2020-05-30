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أخبار البلد

التزام سائقي النقل العام والمواطنين بموقف عبد المنعم رياض بالكمامات.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - أشرف العمدة
رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم السبت، التزام المواطنين وخصيصًا سائقى النقل العام بارتداء الكمامة الطبية خلال تجولهم فى الشوارع.

وجاء ذلك تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث قررت الحكومة فرض ارتداء الكمامة لجميع العاملين بالأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة، وعلى جميع من يستقلون وسائل النقل الجماعية الحكومية أو الخاصة.

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فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن "التوقف أدى إلى فقدان الملايين من مواطنينا لفرص العمل، والمنهج الذي اتخذناه بعدم توقف دورة الاقتصاد المصري، جعلنا نتحمل جميع التداعيات طوال الفترة الماضية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

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