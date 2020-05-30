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فن

50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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سيد أحمد- عمرو سيد-عمر خالد-كريم ناصر
شيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه من قليل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .


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وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
50 صورة من جنازة الفنان حسن حسني
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