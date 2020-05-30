وكيل حمدي النقاز: الترجي لم يفاوض اللاعب.. وجهزنا شكوى ضد مرتضى منصور

نفى أنيس بن ميم وكيل اللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق،صحة ما تردد عن دخول نادي الترجي في مفاوضات مع اللاعب لضمه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت تقارير تونسية، أشارت خلال الأيام الماضية، إلى أن الترجي دخل في مفاوضات مع حمدي النقاز، لتدعيم جبهته اليمنى، خلال الموسم المقبل.
وقال أنيس بن ميم في تصريحات لـ " صدى البلد":" لم تحدث أي مفاوضات رسمية من جانب الترجي لضم حمدي النقاز، كرة القدم متوقفة حاليا ولا أحد يفكر في سوق الانتقالات".
وعن آخر تطورات أزمته مع نادي الزمالك، قال:" جهزنا شكوى ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك، بسبب تجاوزاته في حق حمدي النقاز، ونستعد لتقديمها للفيفا الثلاثاء أو الأربعاء المقبل"،على حد قوله.