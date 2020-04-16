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رياضة

الزمالك يكشف تفاصيل جديدة في أزمة حمدي النقاز

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:02 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لـصدى البلد أنه في شهر أكتوبر 2019 تفاوض التونسي حمدي النقاز مع مسئولي النادي الأبيض والمشرف على الكرة أمير مرتضى منصور حول طريقة حصوله على مستحقاته المالية على دفعات.

وأكد المصدر ان الزمالك عرض على النقاز منحه مستحقاته على هيئة أقساط شهرية من أجل الالتزام بها والسداد خاصة أن قيمة عقد اللاعب كبيرة في الدفعات.

وأضاف المصدر أن اللاعب تمسك بالحصول على ورقة من الزمالك بأنه سيحصل على مستحقاته المالية بشكل شهري بدلا من الدفعات.

وأكمل المصدر ان المدير المالي لفريق الكرة قام باستخراج الورقة التي طلبها النقاز بعد الموافقة من المشرف على الكرة الذي وافق على ختم الورقة التي حصل عليها اللاعب في شهر أكتوبر.

 وأضاف المصدر أن النقاز بعد الحصول على الورقة انتظر مرور ثلاثة أشهر وتقدم بطلب فسخ التعاقد وفقا للوائح الدولية التي تسمح للاعب بفسخ تعاقده والحصول على تعويض في حالة عدم إلتزام ناديه بسداد المستحقات المالية لمدة ثلاثة أشهر.
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