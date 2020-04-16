الزمالك يكشف تفاصيل جديدة في أزمة حمدي النقاز

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لـصدى البلد أنه في شهر أكتوبر 2019 تفاوض التونسي حمدي النقاز مع مسئولي النادي الأبيض والمشرف على الكرة أمير مرتضى منصور حول طريقة حصوله على مستحقاته المالية على دفعات.





المصدر ان الزمالك عرض على النقاز منحه مستحقاته على هيئة أقساط شهرية من أجل الالتزام بها والسداد خاصة أن قيمة عقد اللاعب كبيرة في الدفعات. وأكد





وأضاف المصدر أن اللاعب تمسك بالحصول على ورقة من الزمالك بأنه سيحصل على مستحقاته المالية بشكل شهري بدلا من الدفعات.





وأكمل المصدر ان المدير المالي لفريق الكرة قام باستخراج الورقة التي طلبها النقاز بعد الموافقة من المشرف على الكرة الذي وافق على ختم الورقة التي حصل عليها اللاعب في شهر أكتوبر.



