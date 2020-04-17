مرتضى منصور يرد على قرار الفيفا في قضية حمدي النقاز

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اندهاشه من قرار الفيفا في قضية التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق، لأن راتب النقاز في السنة المتبقية 400 ألف دولار متسائلا كيف يتم توقيع غرامة مليون و250 ألف دولار على النادي؟.





وأضاف رئيس الزمالك أن اللاعب حصل على استثناء من النادي ليكون اللاعب الوحيد الذي حصل على مبلغ 60% من مستحقاته لدى النادي ومع ذلك هرب ولم يحترم ما فعله النادي معه.





وأكد أنه لا يعلم كيف علم محامي النقاز بالحكم قبل أن يصدر ويتم إرساله للزمالك واتحاد الكرة، مشددا على أن العقد ينص على حصوله على أول دفعة في 1 أغسطس، والثانية في 15 يناير، والثالثة في 1 إبريل، والقسط الرابع في أول يوليو".





وقال مرتضى منصور :" حمدي النقاز في الموسم الحالي حصل على قسطين، وهما قسط 1 أغسطس وأيضا منحناه قسط 15 يناير مقدما، ثم هرب اللاعب في نوفمبر الماضي، فهو حصل على أكثر من 60% من مستحقات هذا الموسم".





وأضاف: "أي ورقة تنص على حصول اللاعب على مبلغه كل شهر فهي ورقة مزورة، فعقد اللاعب ينص على حصوله على قسط كل 3 أشهر".