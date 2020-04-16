مجدي عبدالغني: قضية الزمالك خاسرة أمام حمدى النقاز

أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن نادى الزمالك قضيته خاسرة أمام اللاعب التونسي حمدى النقاز.





قال البلدوزر فى تصريحات تليفزيونية: الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا لا يعرف برشلونة من الزمالك لدى نظر أية قضية ترد إليه بشأن مستحقات اللاعبين لدى انديتها.





تابع: نادى الزمالك سوف يخسر الاستئناف الذى تقدم به الى المحكمة الرياضية الدولية مشددا على أن اللاعب التونسي حصل على حكم صادر من قبل الفيفا.





يذكر ان مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم تلقوا خطابا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يتضمن الحكم الصادر في قضية التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق في قضيته ضد النادي الأببض.





وجاء الخطاب من ٤ ورقات، ويتضمن أحقية اللاعب التونسي في الحصول على مبلغ مليون و٣٠٠ ألف دولار مقسمة إلى مستحقات مالية للاعب بقيمة ٢٨٨ ألف دولار وباقي المبلغ غرامة على النادي الأبيض.





وأمهل الفيفا نادي الزمالك ٤٥ يومًا وإلا سيتم حرمان النادي الأبيض من القيد لثلاث فترات مقبله.