وزيرة الصحة تقوم بجولة تفقدية في مستشفيات القاهرة

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة الآن تقوم بجولة تفقدية بعدد من مستشفيات محافظة القاهرة.









وأكد مجاهد أن الجولة تأتي للتصدي لفيروس كورونا المستجد، ومتابعة سير العمل وبروتوكولات العلاج.









وأوضح أن الوزيرة ناشدت المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، في حالة ظهور الأعراض، التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر أو أي مستشفى من الـ٣٢٠ مستشفى عاما ومركزيا التي تم الإعلان عنها والمتواجدة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لتوقيع الكشف عليهم وتشخيص الحالة لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.









وأشار إلى أن الوزيرة وجهت القائمين على الخط الساخن (١٠٥) والمسئول عن تلقي بلاغات واستفسارات المواطنين الخاصة بفيروس كورونا، بتوجيه المواطنين ممن تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى أقرب مستشفى عام أو مركزي أو مستشفيات الحميات والصدر داخل محافظته، بالإضافة إلى توجيه المخالطين إلى أماكن الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي تقوم بصرف حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية.







