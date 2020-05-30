استعدادا للتعايش مع فيروس كورونا.. مطالبات برلمانية باستئناف الرحلات الجوية لمصر للطيران.. ونواب: مصر ستلتزم بالإجراءات الاحترازية لسلامة المسافرين.. وتوقفها يؤثر بالسلب على الاقتصاد

برلماني يطالب باستئناف رحلات الطيران بشكل تدريجي

برلماني: أتوقع عودة حركة الطيران في مصر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة

صحة البرلمان: توقعات باستئناف رحلات الطيران نهاية يونيو









حالة عودة حركة الطيران فى مصر ستكون هناك عدد من الاشتراطات التى ستعلن عنها الحكومة لضمان سلامة المسافرين، ومنها إجراء كشف على الركاب وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، على أن يكون هناك تباعد فى المسافات بين الركاب داخل الطيارة، كما أشاروا إلى أن مصر ستكون ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التى سيعلن عنها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، خلال أيام حتى تعود حركة الطيران مرة أخرى. طالب عدد من النواب باستئناف رحلات الطيران فى مصر فى ظل إجراءات التعايش مع فيروس كورونا، والتى أعلنت عنها الحكومة فى 15 يونيو المقبل، حيث أكدوا أنه فى









فى البداية، طالب النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، باستئناف رحلات الطيران بشكل تدريجى، مشيرا إلى أننا إذا نظرنا لجميع دول العالم سنجد أنها بدأت تفكر فى عودة حركة الطيران والسياحة مرة أخرى.



وقال عبده، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "يجب أن نتعايش مع فيروس كورونا فى مصر، حتى لا يتأثر الاقتصاد"، مؤكدا أن مصر تعتبر جزءا من العالم، وبالتالى فلابد من الاحتفاظ بمعايير السلامة ومنع العدوى حال عودة حركة الطيران فى مصر.



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وأوضح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن الحكومة قامت بأداء ما عليها على أكمل وجه من خلال الإجراءات الاحترازية التى قامت بها لمواجهة فيروس كورونا، وبالتالى فالأمر يتوقف الآن على وعى الشعب.





وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك محاولات من بعض دول العالم لعودة حركة الطيران مرة أخرى، إلا أن التوقيت يختلف من دولة لأخرى، ويتوقف على مدى وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى ذورة الانتشار.









وتوقع "مرشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يكون هناك تفكير فى عودة الطيران فى مصر مرة أخرى، ولكن من خلال ضوابط معينة تتمثل فى ضرورة وجود مسافات معينة بين الركاب وتطهير وتعقيم كل الأماكن فى الطائرة والمطارات.









وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مصر ستكون ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التى سيعلن عنها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، خلال أيام حتى تعود حركة الطيران مرة أخرى.









وقال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنه لا بد من عودة حركة الطيران مرة أخرى فى مصر، خاصة أن وقف حركة الطيران أثر بشكل سلبي على اقتصاد الدولة.









وأضاف الشورى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه فى حالة عودة حركة الطيران فى مصر سيكون هناك عدد من الاشتراطات التى ستعلن عنها الحكومة لضمان سلامة المسافرين، ومنها إجراء كشف على الركاب، وارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، على أن يكون هناك تباعد فى المسافات بين الركاب داخل الطائرة.









وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه يتوقع أن يتم استئناف رحلات مصر للطيران نهاية شهر يونيو المقبل، بالتزامن مع إجراءات التعايش مع فيروس كورونا.









وكان الطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران، قال إن قرار استئناف رحلات الطيران هو قرار حكومة وليس قرار شركة، مؤكدا أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية لاستئناف الرحلات في أي وقت.











وأوضح رشد زكريا، في تصريحات صحفية أمس، الجمعة، أن الرحلات التي تسيرها الشركة ويتم الإعلان عنها هي مجرد رحلات استثنائية وليست هناك رحلات منتظمة خلال هذه الفترة، حتى تصدر الحكومة قرارا باستئناف الحركة إلى المطارات المصرية.









وقال رئيس شركة مصر للطيران، إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، سوف يصدر خلال أيام الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على متن الرحلات الجوية، للتعامل بها أثناء عودة الرحلات في ظل وجود جائحة فيروس كورونا.









وأكد أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على متن الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة الوطنية، لمختلف بلدان العالم لنقل الركاب بأمان، مشيرا إلى أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية للتشغيل في أي وقت تسمح فيه الحكومة.











تجدر الإشارة إلى أن هناك وسائل إعلامية تداولت أخبارا تزعم فيها استئناف مصر للطيران رحلاتها الجوية، منتصف الشهر القادم، بتسيير رحلة إلى فرانكفورت في ألمانيا، وهو ما نفاه رئيس الشركة الوطنية رشدي زكريا، مؤكدا أن جميع الرحلات التي تسيرها الشركة هي مجرد رحلات استثناء ولا توجد رحلات منتظمة، وأن استئناف الرحلات الجوية للشركة سوف تقرره الحكومة المصرية، بفتح المطارات أمام حركة الطيران، بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.