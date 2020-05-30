مقتل جورج فلويد.. ترامب: قد نلجأ للاعتقالات وتدخل الجيش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "تجاوز الخطوط الحمراء للدولة جريمة"، تعليقًا على الاحتجاجات وأحداث العنف التي أعقبت مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد الاثنين الماضي على يد شرطي بمدينة منيابوليس في ولاية مينيسوتا.





وأضاف ترامب ، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن "على حكام الولايات التعامل مع الأمر بصرامة وإلا ستتدخل الحكومة الفيدرالية وتقوم باللازم، وقد يشمل ذلك استخدام قوة الجيش بلا حدود والكثير من الاعتقالات. شكرًا".









وأدان ترامب، مساء الخميس، حادث مقتل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد ، الذي لقى مصرعه على يد أحد الضباط، في مشهد أثار موجة جدل واستياء على المستوى العالمي والمحلي.





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نعرب عن حزننا شديد لمقتل فلويد في مدينة منيابوليس".







