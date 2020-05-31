أخبار الفن.. ممثلة إباحية تظهر مع فنان شهير بعد فضيحة عمرو واكد.. راندا البحيري تحرج محمد رمضان.. استقرار حالة رجاء الجداوي الصحية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.





نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة نادرة للراحلة والدته، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ناعيًا إياها في ذكرى رحيلها، قائلًا: «الله يرحمك يا امي».





نشرت الفنانة راندا البحيري، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها وهى بمرحلة الطفولة مع الفنان القدير سمير غانم، بعد كواليس إحدى مسرحياته.





حلت الفنانة بدرية طلبة، ضيفة على برنامج ET بالعربي، لتتحدث في اللقاء عن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، المحجوزة بمستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





نشرت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة، ميا خليفة (أمريكية من أصل لبناني)، صورة لها مع الفنان الشهير رامي يوسف (من أصل مصري)، بمناسبة بدء عرض أولى حلقات الجزء الثاني لمسلسل «رامي» الذي تشارك في بطولته «ميا».





بعد سنوات طويلة من الضحك المتواصل لجمهوره ومحبيه، أبكى الفنان الكبير حسن حسني، الجمهور اليوم، في المشهد الأخير له في الحياة، بعد أن رحل عن عالمنا بجسده، وبقي أسمه خالدًا بأعماله التي لا تنسى، فتوفي «حسن حسني» فجر اليوم السبت 30 مايو، عن عمر يناهز الـ89 عامًا.



