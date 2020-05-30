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فن

بصورة نادرة.. أحمد فلوكس ينعي والدته في ذكرى وفاتها

السبت 30/مايو/2020 - 05:18 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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سعيد فراج
نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة نادرة للراحلة والدته، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ناعيًا إياها في ذكرى رحيلها، قائلًا: «الله يرحمك يا امي». 

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي ينشر فيها أحمد فلوكس، صورة لأمه، وزوجة الفنان القدير فاروق فلوكس، ليودعها في ذكراها، ويتفاعل متابعيه مع الصورة بالتعليقات والإعجابات. 

من جهة أخرى، عاد الفنان أحمد فلوكس لإثارة الجدل مُجددًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت نشاطاته الاخيرة عبر موقع انستجرام وجود علاقة بينه وبين الإعلامية اللبنانية ديالا مكي التي تقدم احد برامج الفاشون بتليفزيون دبي.

وتسببت التعليقات والمحادثات الاخيرة التي دارت بين  أحمد فلوكس وديالا أمام المتابعين في تساؤل الكثير منهم عن طبيعة العلاقة بينهما، خاصة ان فلوكس كتب تدوينة قال فيها " اللي باعنا خسر دلعنا" ، لتعلق ديالا قائلة " شو قصدك ؟" 

ورد أحمد فلوكس عليها قائلا " قصدي انك انتي الدلع" وهذا ما جعل الكثير يذهب إلي أن هناك علاقة عاطفية بين الاثنين ومن الممكن ان تكون هناك أخبار سعيدة لمتابعيهما.

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الله يرحمك يا امي ....

A post shared by ahmedfalawks (@ahmedfalawks_official) on

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