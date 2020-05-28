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فن

أنا أول المتطوعين.. أحمد فلوكس يتقدم بطلب إلى رئيس الوزراء

الخميس 28/مايو/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد فلوكس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام رسالة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يطلب منه فيها فتح باب التطوع لمساعدة جيش مصر الأبيض.

وأوضح فلوكس فى الرسالة أنه سيكون أول المتطوعين لمستقبل بدون وباء لأبنائنا وأهالينا.

وكتب فلوكس: "بسم الله الرحمن الرحيم.. في ظل الظروف الراهنه في بلدي مصر ولاهلي وفي ظل احتياجنا كـ شعب وكا شباب دورنا الاساسي هو حمايه اهلينا وابنائنا.. اطالب السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفي مدبولي الذي اري انه رجل مصر البار ورجل من الطراز الاول في حبه لشعب مصر وابنها في فتح وقبول متطوعين للتمريض ومساعده دكاتره مصر العظام في هذه المحنة.. واقر اني ساكون اول المتطوعين فورا من اجل المساهمه في حمايا اهلينا ولاجل مستقبل خالي من الوباء لاولادنا.. ارجوا توصيل الرساله.. شكرا لتعبكم ومجهودكم ولقد حان الوقت للشعب ان يساند الحكومه والاطباء في ظل هذه الظروف.. انه الوقت ان يكون لنا دور. يجب ان نتحد كلنا كاشعب ورجاله البلد دي ورجاله اهالينا.. الاتحاد قوه ونصر ان شاء الله.. شكرا".

وعلقوا متابعوه كالآتى:

-ارفع عنا البلاء يارب، على فكره انت اخلاقك عالية، كبييير يااحمد الله يكثر من امثالك.


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يذكر أن احدث أعمال أحمد فلوكس، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر. 

فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر، والذى ترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.

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