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فن

أخرجنا سالمين.. أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

الأربعاء 27/مايو/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام_ ندي فكري
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير له برفقه حصانه. 

وعلق فلوكس على الصورة: "اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و اخرجنا منهم سالمين".

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يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر. 

فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر، والذى ترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.
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