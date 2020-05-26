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فن

بصورة ورسالة جديدة.. أحمد فلوكس يشارك جمهورة عبر إنستجرام

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:52 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير له. 

وعلق فلوكس على الصورة قائلًا: "لن يفهموك ... فانت تتحدث عن امر قطعت فيه الاف الاميال و هم لم يمشوا فيه خطوه واحده.. لن يشعروا بك و ليس ذنبهم بل هي المسافه الهائله بين التجربه و الكليمات ... بين الحقيقه و الفعل و الكلام ....... احمد خالد توفيق".

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يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم الممر الذى حقق نجاحًا جماهيريًا ونقدًا كبيرًا، خصوصًا بعد عرضه على شاشات التلفاز بمناسبة نصر أكتوبر. 

فيلم "الممر"، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، وتعدت إيراداته 75 مليون جنيه، بعد طرحه فى موسم عيد الفطر، والذى ترك أثرا بالغا فى نفوس مشاهديه لبث روح الوطنية لتحدثه عن قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف.

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