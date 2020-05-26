بصورة ورسالة جديدة.. أحمد فلوكس يشارك جمهورة عبر إنستجرام

وعلق فلوكس على الصورة قائلًا: "

لن يفهموك ... فانت تتحدث عن امر قطعت فيه الاف الاميال و هم لم يمشوا فيه خطوه واحده.. لن يشعروا بك و ليس ذنبهم بل هي المسافه الهائله بين التجربه و الكليمات ... بين الحقيقه و الفعل و الكلام ....... احمد خالد توفيق".